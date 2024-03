Aktuell Land

Ginter erwartet weniger Euphorie bei Heim-EM als bei WM 2006

Matthias Ginter erwartet bei der Heim-Europameisterschaft weniger Begeisterung im Land als bei der WM 2006. Er glaube nicht, »dass noch mal eine solche Euphorie möglich ist wie 2006 mit den riesigen Fanmeilen beim Sommermärchen, dazu hat sich unsere Gesellschaft zu sehr verändert in den vergangenen knapp 20 Jahren. Wahrscheinlich ist so etwas auch gar nicht zu toppen«, sagte der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in einem Interview dem »Sportbuzzer«.