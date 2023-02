Aktuell Land

Giftiges Kohlenstoffmonoxid in Wohnhaus: Acht Verletzte

Nach einem Austritt von giftigem Kohlenstoffmonoxid in einem Mehrfamilienhaus sind in Stuttgart acht Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, hatte ein Bewohner des Hauses am Sonntagabend aufgrund von Unwohlsein den Rettungsdienst gerufen. Beim Betreten des Gebäudes stellten die Einsatzkräfte dann eine stark erhöhte Konzentration von Kohlenstoffmonoxid fest.