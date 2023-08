Aktuell Land

Giftige Chemikalie in Bruchsaler Industriegebiet ausgetreten

Beim Entladen eines Lkws im Industriegebiet in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist eine kleine Menge eines ätzenden Stoffes freigesetzt worden. Mitarbeiter hatten in der Nacht zum Dienstag eine Geruchsbelästigung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mehr als 80 Einsatzkräfte in Schutzanzügen prüften daraufhin die Ladung des Lasters und führten Luftmessungen durch, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei stießen sie auf einen beschädigten Glasbehälter, aus dem die giftige Flüssigkeit ausgetreten war.