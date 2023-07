Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch im Stadtgebiet von Neuenburg gab es Sturmschäden: Mehrere Straßen standen unter Wasser, einzelne Straßenlaternen stürzten auf die Fahrbahn und die Stühle einer Eisdiele prallten gegen parkende Autos.

In Müllheim stürzten Äste auf Autos und ein Bauzaun wurde aus seiner Verankerung gerissen, so dass ein Passant getroffen und leicht verletzt wurde. In Heitersheim landeten mehrere Bäume auf der Straße, in Staufen stürzte ein Baum auf einen Bahnübergang.