Gewinn von gut zwei Millionen Euro im Lotto

Ein Spieler oder eine Spielerin in Stuttgart hat im Lotto mehr als zwei Millionen Euro gewonnen. »Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Stuttgart abgegeben«, teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag mit. Der Gewinner oder die Gewinnerin müsse sich nun mit der gültigen Spielquittung im Lotto 6aus49 an einer Annahmestelle in Baden-Württemberg melden.