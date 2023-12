Aktuell Land

Gewerkschaften wollen zusätzliche Milliarden für Wohnungsbau

Mehrere Gewerkschaften fordern von der grün-schwarzen Landesregierung zusätzliche Fördermittel in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich für den Bau von bezahlbaren Wohnungen. Eine aktive Wohnungspolitik würde sich positiv auf die Bauwirtschaft auswirken und Arbeitsplätze sichern, erklärten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die IG BAU und die IG Metall am Donnerstag in Stuttgart.