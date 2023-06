Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Nachbar hatte am Donnerstagmorgen den Notruf gewählt und mitgeteilt, eine Frau liege schwer verletzt in einer Wohnung. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 27-Jährigen feststellen. Die Polizei nahm den Verdächtigen später an einem Skaterplatz in der Nähe fest. Das Jugendamt kümmert sich um die Kinder des Paares.

Mitteilung