Aktuell Land

Gewalttat: Scholz und Faeser erschüttert

Kanzler Olaf Scholz hat sich erschüttert gezeigt über die Gewalttat in Mannheim. »Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar«, schrieb der SPD-Politiker am Freitag auf Twitter. »Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden.«