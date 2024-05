Aktuell Land

Gewalttat in Mannheim: Strobl zeigt sich erschüttert

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich erschüttert über den Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim mit mehreren verletzten Menschen gezeigt. »Unsere Gedanken sind bei allen, die durch den Messerangriff verletzt worden sind, meine Gedanken als Innenminister natürlich auch vor allem bei dem verletzten Polizeikollegen«, sagte Strobl am Freitag. Allen wurde heute auf schreckliche Art und Weise vor Augen geführt, was für große, ernste Gefahren mit dem Polizeiberuf verbunden seien.