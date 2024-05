Aktuell Land

Getötete Frau in Waldbronn: Sohn festgenommen

Bei dem Mann, der im Verdacht steht, eine Frau in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) getötet zu haben, soll es sich um den Sohn der 69-Jährigen handeln. Dies bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf schriftliche Anfrage am Freitag. Der 39-Jährige sei am Tag des Leichenfunds Mitte April während eines Verhörs bei der Polizei festgenommen worden. Verdachtsmomente hätten sich bei der Befragung erhärtet. Nähere Angaben dazu gab es zunächst nicht.