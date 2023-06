Aktuell Land

Gesundheitsprobleme führen zu Unfall: Mann stirbt in Klinik

Wahrscheinlich wegen gesundheitlicher Probleme hat ein 70 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Ludwigsburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Das Fahrzeug des Mannes geriet in Kirchheim am Neckar auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen eines 73-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Montag berichtete. Obwohl Ersthelfer, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei schnell vor Ort gewesen seien, habe der 70-Jährige nicht gerettet werden können. Der 73-Jährige blieb bei dem Unfall am Samstag unverletzt.