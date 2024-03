Aktuell Land

Gestohlenes Auto bleibt liegen - Mann bei Diebstahl erwischt

Mit einem gestohlenen Auto ist ein betrunkener 34-Jähriger im schwäbischen Landkreis Lindau liegengeblieben und anschließend bei einem versuchten Motorraddiebstahl erwischt worden. Der Mann sei, nachdem er sich in Maierhöfen vermutlich festgefahren hatte, in die Garage eines Mannes eingebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Dieser ertappte den Einbrecher mit seinem Motorrad und wollte ihn zur Rede stellen. Der 34-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß, wurde jedoch kurz darauf festgenommen. Nach ersten Ermittlungen stammte der gestohlene Wagen aus Baden-Württemberg. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest am Samstagmorgen bei dem Verdächtigen einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Den Mann erwarten demnach Anzeigen wegen Kfz-Diebstahls, Einbruchdiebstahls und Trunkenheit im Verkehr.