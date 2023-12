Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Nördlinger Ries entstand vor etwa 14,8 Millionen Jahren, als ein gewaltiger Asteroid mit einem Durchmesser von anderthalb Kilometern in Süddeutschland eingeschlagen war, wie der BDG am Freitag mitteilte. An und in dem Krater kann heute der Suevit gefunden werden.

Der BDG kürt jährlich das Gestein des Jahres. Dadurch will der Verband auf die Bedeutung der Geowissenschaften und der Gesteine im täglichen Leben hinweisen.

Pressemitteilung