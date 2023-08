Gestürzt und gegen Auto gefallen: 70-Jähriger stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fußgänger ist nach einem unglücklichen Sturz in Markdorf (Bodenseekreis) gestorben. Der 70-Jährige war in der Nacht zum Sonntag bisherigen Erkenntnissen zufolge über einen Bordstein gestolpert und mit dem Kopf auf ein geparktes Auto geschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Senior zuerst in ein Krankenhaus. Wenige Stunden später wurde er dann mit einem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen. Dort starb er im Laufe des Sonntags.