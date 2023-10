Aktuell Land

Gesprengter Geldautomat - 30.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Lahr (Ortenaukreis) einen Geldautomaten gesprengt. Sie verursachten dabei einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro - an das Bargeld kamen sie ersten Ermittlungen zufolge aber nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach zwei Explosionen, so berichteten Zeugen laut Polizei, flüchteten zwei Menschen in einem dunklen Auto vom Tatort. Ein weiterer mutmaßlicher Täter flüchtete zu Fuß. Die Kriminalpolizei ermittelt.