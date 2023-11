Aktuell Land

Geschätzt 200.000 Euro Schaden wegen Feuers in Fabrik

Bei einem Brand in einer Lagerhalle einer Verpackungsfabrik in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Ein Mitarbeiter bemerkte, dass sich Feuer in einem Kartonagenballen entzündete und rief die Feuerwehr, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Derzeit gehe man von einem technischen Defekt aus.