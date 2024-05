Geschäftsführer Dörr verlässt Handball-Meister SG Bietigheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Geschäftsführer Bastian Dörr verlässt den deutschen Frauen-Handball-Meister SG BBM Bietigheim. Der 44-Jährige verlängerte seinen Vertrag nicht und sucht sich eine neue berufliche Herausforderung, teilte der Verein am Dienstag mit. In seiner Zeit seit August 2018 beim schwäbischen Spitzenteam war er an zwölf Titeln beteiligt und erreichte zuletzt mit dem Club zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Champions League Final Four in

Budapest.

»Es waren insgesamt sechs aufregende, vor allem erfolgreiche Jahre in Bietigheim, die ich niemals vergessen werde. Diese Zeit hat mich aber auch sehr viel Kraft gekostet«, sagte Dörr. Das gelte vor allem für den Umzug nach Ludwigsburg. Das Team der SG BBM Bietigheim Frauen geht ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg auf Titeljagd.

