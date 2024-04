Aktuell Land

Gerammter Oberleitungsmast repariert: Bahnstrecke befahrbar

Einen Tag nach dem Unfall an der Regionalbahnstrecke in Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) können die Züge dort wieder normal verkehren. Die Reparatur der Oberleitung sei beendet, die Strecke auf beiden Gleisen wieder befahrbar, teilte die Deutsche Bahn am späten Montagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.