Am Sonntag hatte sich nach Polizeiangaben ein Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen, nachdem er zu schnell unterwegs war. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen war daraufhin in einen Oberleitungsmast geprallt. Die Bahnstrecke zwischen Eutingen in Gäu und Horb war deswegen ab Sonntagnachmittag gesperrt.

