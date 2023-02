Aktuell Land

Gentges fordert Entscheidungen des Bundes zu Abschiebungen

Beim angekündigten Flüchtlingsgipfel muss der Bund aus Sicht der baden-württembergischen Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) Entscheidungen treffen im festgefahrenen Streit um den Abschiebestopp. »Vor allem in Sachen Abschiebungen brauchen wir jetzt konkrete Maßnahmen, die aber in der Hand der Bundesregierung liegen«, sagte sie. Die Bundesregierung habe in ihrem Koalitionsvertrag eine Rückführungsoffensive angekündigt, um die Ausreisepflichten insbesondere von Straftätern und Gefährdern konsequenter umzusetzen. »Das muss jetzt auch passieren.«