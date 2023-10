Aktuell Land

Gentges: Ausweisung nach Pro-Palästina-Protest möglich

Die öffentlich zur Schau gestellte Freude über die Angriffe der palästinensischen Hamas in Israel könnte aus Sicht von Justizministerin Marion Gentges (CDU) harte strafrechtliche Konsequenzen haben - bis hin zur Ausweisung von Demonstranten. »Nach unserer ersten Einschätzung können da durchaus Straftaten verwirklicht werden«, sagte Gentges am Montag in Stuttgart. Bei Protesten wie zuletzt in Berlin könne es sein, dass dabei Straftaten gebilligt worden seien. Außerdem könnten dabei Propagandamittel oder Kennzeichen verfassungswidriger beziehungsweise terroristischer Organisationen verbreitet worden seien.