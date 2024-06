Gemeinderat fasst Grundsatzbeschluss für neues Konzerthaus

Foto: isin +co GmbH & Co. KG/DPA

Diese vom Stuttgarter Kammerorchester zur Verfügung gestellte Ilustration zeigt das geplante Konzertforum am Neckar.

Musikfreunde dürfen sich auf ein besonderes Erlebnis freuen: Der Stuttgarter Gemeinderat hat am Donnerstagabend laut dem Stuttgarter Kammerorchester (SKO) den Weg für ein neues Konzerthaus freigemacht. Eine fraktions­übergreifende Mehrheit habe sich per Grundsatzbeschluss für das Projekt Konzertforum am Neckar ausgesprochen.

Bis 2028 soll den Angaben nach auf dem Areal einer ehemaligen Sektkellerei am Neckarufer in Bad Cannstatt ein Neubau für rund 99 Millionen Euro netto entstehen. Bis zu 25 Millionen Euro sollen aus privaten Spenden und öffentlichen Fördermitteln kommen, die übrigen Kosten trage die Stadt.

Das Konzertforum solle Heimstätte für das Stuttgarter Kammerorchester und die Stuttgarter Philharmoniker werden. Herzstück sei ein Saal mit rund 1000 Plätzen. Für hochwertige Akustik sollen Spezialisten sorgen.

»Dazu entstehen ein Multifunktionssaal, ein Probensaal, verschiedene gastronomische Angebote, Verwaltungsräume und ein öffentlich zugänglicher Dachgarten«, hieß es. Das Programm soll Klassik, Jazz, Pop, Elektro und Community-Formate bieten.

»Wir sind glücklich, dass Stuttgart «Ja» zum Konzertforum am Neckar sagt«, erklärte SKO-Intendant Markus Korselt. »Die Stadt gewinnt ein neues Musikzentrum und die Menschen einen aufregend neuen Musik- und Begegnungsort.«

Thomas Zehetmair, Chefdirigent des Stuttgarter Kammerorchesters, sagte laut Mitteilung: »Als Künstler kann man noch so gut proben oder vorbereitet sein - mit der Atmosphäre eines traumhaften Saales kommt eine neue Dimension dazu, Publikum und Musiker spüren das sofort. Die Beispiele Amsterdam, Boston und Berlin zeigen, wie sehr Weltklasse-Orchesterkultur mit dem Saal verbunden ist.«

