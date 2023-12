Gemüselaster auf A6 umgekippt: Fahrer und Beifahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Fahrzeug mit Anhänger sei aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen gefahren. Der Fahrer habe den Laster nicht mehr kontrollieren können, sodass das Fahrzeug schließlich an einer Böschung auf die linke Seite kippte und neben der Autobahn liegen blieb. Die rechte Spur in Richtung Nürnberg wurde gesperrt. Der mit Gemüse beladene Lastwagen musste laut Polizei für die Bergung umgeladen werden. Die Arbeiten dauerten am Mittag an. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

