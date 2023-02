Aktuell Land

Gemüseanbau in Baden-Württemberg litt unter Sommerdürre 2022

Die langanhaltende Trockenheit im vergangenen Sommer hat sich negativ auf den Gemüseanbau in Baden-Württemberg ausgewirkt. Die Erntemenge fiel neun Prozent kleiner aus als im regenreichen Vorjahr 2021, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte.