Geldautomat in Walldorfer Lebensmittelmarkt gesprengt

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gesprengt. Auch Teile der Innenausstattung wurden nach Angaben der Polizei bei der Explosion am Samstagmorgen beschädigt. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Unklar ist auch, ob und wie viel Beute die Täter machen konnten. Eine Fahndung war zunächst nicht erfolgreich.