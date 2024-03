Aktuell Land

Geldautomat in Heitersheim gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Dabei habe es einen erheblichen Gebäudeschaden gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Anwohner mussten das Mehrfamilienhaus, in dem sich auch die Bank befindet, aus Sicherheitsgründen verlassen. Verletzte gab es keine.