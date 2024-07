Geisterfahrt: 90-Jähriger verliert Führerschein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen Falschfahrens auf der Autobahn hat ein 90-Jähriger seinen Führerschein abgeben müssen. Der Mann war zunächst auf der A861 unterwegs und fuhr am Autobahndreieck Hochrhein auf die A98 in Fahrtrichtung Rheinfelden Ost/Minseln auf, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor dem Herrschaftsbucktunnel wendete er und fuhr dann entgegen der Fahrtrichtung wieder zurück in Richtung Rheinfelden.

Im Nollinger Bergtunnel konnten wenig später andere Verkehrsteilnehmer den 90-Jährigen zum Anhalten bewegen. Er wendete erneut und setzte die Fahrt fort. Die Polizei fing den Autofahrer im Stadtgebiet Lörrach ab. Seinen Führerschein musste er den Beamten sogleich aushändigen. Zu Unfällen kam es wegen der Falschfahrt auf dem stark frequentierten Streckenabschnitt der Autobahn nicht. Die Polizei sucht Zeugen.