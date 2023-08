Aktuell Land

Gegenverkehr missachtet: Drei Menschen schwer verletzt

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos zwischen Gärtringen und Deckenpfronn (Landkreis Böblingen) am Samstagabend sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Autofahrer habe auf der Strecke von Gärtringen nach Deckepfronn nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen wollen und dabei wohl den Gegenverkehr missachtet, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Der 23 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Autos habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und sei mit dem Heck des abbiegenden Wagens kollidiert. Als der 23-Jährige dann nach links ausweichen wollte, sei er frontal mit dem Auto eines 53-Jährigen zusammengestoßen. Dieser sei in seinem Wagen eingeklemmt worden.