Gegenstand am Stuttgarter Hauptbahnhof - Entwarnung

Wegen eines verdächtigen Gegenstands am Stuttgarter Hauptbahnhof sind Polizei und Bombenentschärfer am Montag ausgerückt. Die Experten des Landeskriminalamtes gaben nach kurzer Zeit Entwarnung. In dem Koffer befanden sich nach Auskunft eines Polizeisprechers harmlose Sachen.