Aktuell Land

Gegen Leitplanke geprallt: Biker stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist in Göppingen gegen eine Leitplanke gestoßen, von seinem Fahrzeug geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Nach Polizeiangaben vom Samstag trug der 30-Jährige weder einen Helm noch hatte er einen Motorradführerschein. Der 30-Jährige war am Freitagabend auf einer Kreisstraße unterwegs und kam aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Straße ab.