Gegen Klimacamp-Abbau: Aktivisten wollen nicht weichen

Im Streit um das Klimacamp in der Freiburger Innenstadt ist beim Verwaltungsgericht (VG) Freiburg inzwischen ein Eilantrag der Aktivisten eingegangen. Die Gruppe will das Camp nicht abbauen und stützt sich nach Worten einer Gerichtssprecherin vom Mittwoch unter anderem darauf, dass das Camp auf dem bald beginnenden Weihnachtsmarkt nur eine geringe Fläche beanspruche. Außerdem sei gerade in der Weihnachtszeit der Ausstoß konsumbedingter Treibhausgase am höchsten. Daher sei auch der örtliche Bezug des Camps zum Weihnachtmarkt wichtig, Ersatzstandorte seien ungeeignet, heißt es der Gerichtssprecherin zufolge in dem Antrag weiter. Die Gruppe selbst war zunächst nicht zu erreichen.