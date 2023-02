Aktuell Land

Geflügelpest auch in Freiburg angekommen

Die hochansteckende Geflügelpest breitet sich weiter aus und hat nun auch Freiburg erreicht. Das für die Krankheit verantwortliche Virus wurde in der Probe eines am Dietenbachsee verendeten Schwans nachgewiesen, teilte die Stadt Freiburg am Montag mit. Damit sei der Ausbruch der Krankheit amtlich festgestellt und es gelte Stallpflicht für sämtliches gehaltenes Geflügel im Stadtgebiet. Die Anordnung sei zunächst auf vier Wochen begrenzt.