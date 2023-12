Gefangener der JVA Mannheim flüchtet nach Arzttermin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 25 Jahre alter Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim hat einen Arztbesuch im Klinikum der Nachbarstadt Ludwigshafen zur Flucht genutzt. Am Krankenhaus der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz habe bei dem Termin am Vormittag ein zweiter Mann auf einem Roller gewartet, teilte das Polizeipräsidium Ludwigshafen am Donnerstag mit.

Der vermummte Mann habe den Justizbeamten mit einer Pistole gedroht und in die Luft geschossen, hieß es. Der an den Händen gefesselte Häftling aus dem benachbarten Baden-Württemberg sei auf den Roller gesprungen, und beide gemeinsam geflüchtet. Die Justizvollzugsbeamten konnten den Roller noch ein kurzes Stück folgen, bevor sie ihn aus den Augen verloren.

Nach Angaben von Klinik-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther war der Häftling in der Kieferchirurgie behandelt worden.

Die Polizei fahndete am Donnerstag mit starken Kräften nach dem Strafgefangenen und dem zweiten Mann. »Hierbei wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am Tatort konnte die Hülse einer Schreckschusswaffe gefunden werden«, teilten die Behörden mit.

Zwischenzeitlich war ein schwarzer Roller gefunden worden - ob es sich das Fluchtfahrzeug handelt, war zunächst unklar.

Der Polizei lagen nach eigenen Angaben keine Hinweise auf eine Gefahr für Unbeteiligte vor. »Jedoch befindet sich der Flüchtige vermutlich in einer Ausnahmesituation, weshalb wir weiterhin darum bitten, keine Anhalter im Stadtgebiet Ludwigshafen mitzunehmen«, hieß es.

Es ist die zweite Flucht eines Häftlings aus Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz innerhalb weniger Wochen. Ein Gefangener der JVA Bruchsal war am 30. Oktober bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim entkommen und hatte dabei seine Fußfessel mithilfe eines Werkzeugs geknackt. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er einen Mann erwürgt hatte. Der Gefangene befindet sich weiter auf der Flucht.

