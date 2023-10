Aktuell Land

Gefahrstoff in Chemiewerk ausgelaufen

Ein ausgelaufener Gefahrstoff hat einen Großeinsatz in einem Bad Uracher Chemiewerk (Kreis Reutlingen) ausgelöst. Mehrere Hundert Liter waren Polizeiangaben zufolge am Montag in einem Gang eines Untergeschosses ausgetreten. Die Ursache war zunächst unklar. Feuerwehrleute saugten das Gefahrgut mit einem Vakuumsauger ab, banden den Rest per Bindemittel und füllten ihn in luftdichte Fässer. Verletzt wurde niemand. Zwei Firmenmitarbeiter kamen vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es in der Polizeimitteilung am Dienstag.