Das weiß lackierte Rad war erst am Vortag im Zuge einer Fahrraddemo aufgestellt worden - an der Stelle, an der der auch »Natenom« genannte Aktivist vor zwei Wochen von einem Autofahrer gerammt und getötet worden war. Der 43-Jährige war noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt gegen einen 77 Jahre alten Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

ADFC Pforzheim-Enzkreis