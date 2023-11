Gedenken vor Schule nach tödlichen Schüssen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger hatte am Donnerstag Ermittlern zufolge in einer sonderpädagogischen Schule auf den Jungen geschossen. Das Opfer erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Der tatverdächtige Deutsche kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft.

Die Waldbachschule blieb nach der Bluttat zunächst geschlossen, wie die Stadt Offenburg mitgeteilt hatte. Zu dem Gedenken an der Schule sei in sozialen Medien aufgerufen worden. Die Stadt kündigte an, dass Sozialarbeiter an Ort und Stelle für Gespräche zur Verfügung stünden.

»Die Stadt steht ganz eng an Seite der Schulleitungen und der Schulgemeinschaften und wird auch in den nächsten Wochen alle mögliche Unterstützung bieten, um diese schwierige Situation zu bewältigen«, berichtete die Kommune im Ortenaukreis.

Mitteilungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, 9.11.

Mitteilung 10.11.