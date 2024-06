Aktuell Land

Gedenken an getöteten Polizisten von Mannheim im Bundestag

Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten des Bundestages an den Polizisten erinnert, der bei der Messerattacke von Mannheim in der vergangenen Woche getötet wurde. »Sein Tod erschüttert uns alle zutiefst«, sagte Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Mittwoch zum Auftakt der Plenardebatte. »Rouven L. ist für unsere freiheitliche Demokratie gestorben.«