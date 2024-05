Aktuell Land

Gedenken an Brandkatastrophe im Tauerntunnel vor 25 Jahren

Es war ein Inferno: Ein Laster mit Zehntausenden Lackdosen an Bord wurde am 29. Mai 1999 in einem Alpentunnel in einen Unfall verwickelt. Eine Feuerwalze rollte durch die Röhre, zwölf Menschen starben.