Aktuell Land

Geburten außerhalb der Ehe: niedrigster Anteil im Südwesten

Im Schnitt werden in Baden-Württemberg am wenigsten Kinder außerhalb der Ehe geboren. Demnach wurde im vergangenen Jahr ungefähr jedes vierte Kind im Südwesten von einer nicht verheirateten Frau zur Welt gebracht, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte.