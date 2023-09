Aktuell Land

Gebäudebrand sorgt für hohen Sachschaden

In einem noch im Bau befindlichen Haus in Nusplingen (Zollernalbkreis) hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im sechsstelligen Bereich - also 100.000 Euro aufwärts - liegen, teilte die Polizei mit. Menschen seien nach Kenntnis der Polizei nicht verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand größtenteils gelöscht, Nachlöscharbeiten fanden am Morgen noch statt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.