Gebäude wegen absichtlichem Fehlalarm evakuiert

Ein Freizeitcenter mit etwa 700 Besuchern ist im Schwarzwald-Baar-Kreis wegen eines absichtlich ausgelösten Alarms evakuiert worden. Ein bislang unbekannter Täter habe den Feueralarm im Parkhaus des Gebäudes in Villingen-Schwenningen eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Etwa 30 Einsatzkräfte rückten daraufhin am Samstag aus. Nun suchen die Ermittler nach dem Täter.