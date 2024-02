Aktuell Land

Gebäude brennt zum dritten Mal in Folge: Drei Verletzte

Zum dritten Mal innerhalb von sieben Wochen ist in einem Gebäude in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.