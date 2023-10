Aktuell Land

Gaza-Krieg: Angespannte Lage mit vielen Versammlungen

Der Gaza-Krieg hat nach Auskunft von Innenminister Thomas Strobl (CDU) wegen zahlreicher Versammlungen und Straftaten in Baden-Württemberg zu einer angespannten Lage geführt. Seit dem Angriff der radikalislamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 seien im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten 89 Versammlungen mit rund 13.100 Teilnehmenden bekannt geworden, sagte Strobl am Montag in Stuttgart. 38 der Versammlungen seien pro-israelisch und 36 pro-palästinensisch gewesen. 15 konnten nicht zweifelsfrei zugeordnet werden, 7 Versammlungen wurden verboten.