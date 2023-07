Gawankes NHL-Traum lebt: Verlässt Adler Mannheim wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

In San Jose unterschrieb der Nationalspieler einen einjährigen Zwei-Wege-Vertrag. Er könnte damit auch wie zuletzt bereits in der unterklassigen AHL eingesetzt werden. Bei den Sharks trifft Gawanke auf seinen Nationalmannschaftskollegen Nico Sturm.

Gawanke hatte in den vergangenen vier Jahren bei den Winnipeg Jets keine Chance in der NHL bekommen und war nur im AHL-Farmteam Manitoba Moose zum Einsatz gekommen. In der vergangenen AHL-Saison erzielte er als Verteidiger starke 20 Tore und kam in 68 Hauptrundenspielen auf 45 Scorerpunkte.

Die Adler hatten den Wechsel des Verteidigers nach Mannheim im Mai bekannt gegeben. »Uns war bei der Verpflichtung von Leon bewusst, dass dieser Fall eintreten kann«, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara nun. »Leon ist nach wie vor ein junger, talentierter Verteidiger, der völlig zurecht seine Chance in der NHL erhält und diese auch wahrnimmt. Selbstredend wird es nicht einfach, seine Lücke zu schließen, aber ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung finden.«

