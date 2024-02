Aktuell Land

Gasverpuffung durch Zigarette: Mann erleidet Verbrennungen

Ein Mann aus Pforzheim hat eine Gasverpuffung in seiner Wohnung ausgelöst, weil er an seiner Zigarette gezogen haben soll. Der 30-Jährige erlitt Verbrennungen und kam ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Wie schwer die Verletzungen waren, blieb zunächst unklar.