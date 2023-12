Gaststättenkeller brennt zwei Mal binnen zwei Tagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das müsse unter Berücksichtigung des zweiten Brandes am Folgetag neu bewertet werden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Am Montag brach demnach wieder ein Feuer in dem Keller aus. Restaurantangestellte alarmierten die Rettungskräfte. Diese brachten mehrere Mitarbeiter, Gäste und Bewohner aus dem Gebäude. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Es hätten sich Hinweise auf Brandstiftung ergeben, sagte die Polizeisprecherin.

Pressemitteilung