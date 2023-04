Gasleck stoppt Zugverkehr: Zwischenfall bei Baggerarbeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße nach dem Vorfall am Samstagnachmittag ab und räumten ein angrenzendes Firmengebäude, in dem sich aber nur zwei Menschen aufhielten. Da in unmittelbarer Nähe die Gleise der Donautalbahn verlaufen, wurde auch der Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt eingestellt.

Um das Gasleck zu schließen, wurde eine Fachfirma hinzugezogen. Die Arbeiten waren am Samstagabend abgeschlossen. Das Firmengebäude wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Die Bahnstrecke wurde anschließend wieder freigegeben.

