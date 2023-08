Aktuell Land

Gasleck: 40 Kindergartenkinder in Sicherheit gebracht

Etwa 40 Kindergartenkinder mussten am Freitag wegen eines Gaslecks kurzfristig in der nahe liegenden Feuerwehrwache in Schopfheim (Landkreis Lörrach) in Sicherheit gebracht werden. Bei Arbeiten mit einem Bagger in einem Garten in der Nähe des Kindergartens sei versehentlich eine Gasleitung durchtrennt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Gas sei ausgeströmt.