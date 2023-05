Aktuell Land

Gasflasche explodiert: Trümmerteil durchschlägt Autoscheibe

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Recyclinghof in Brigachtal (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist eine Gasflasche explodiert und bis auf den gegenüberliegenden Parkplatz geflogen. Ein Trümmerteil durchschlug am Donnerstag eine Autoscheibe und verletzte den 55-jährigen Fahrer leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.