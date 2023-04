Aktuell Land

Gasexplosion im Hauskeller: Fenster und Türen herausgerissen

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Freiburg sind alle Fenster und Türen aus den Verankerungen gerissen worden. Zwei Personen seien am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie kamen in Krankenhäuser. Weitere Menschen wurden demnach vermutlich nicht verletzt.